Pontecagnano Faiano una parte della scuola di Picciola destinata ai migranti del progetto Sai

Pontecagnano Faiano ha approvato la destinazione di una parte del plesso scolastico "Picciola" alle attività formative e sociali del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per circa un milione e mezzo.

