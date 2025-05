Ponte illuminazione al 50 per cento Bondeno e Ficarolo dividono i costi

Ponte che unisce due province e illumina il passaggio sul grande fiume. Il Comune di Bondeno ha recentemente deliberato in merito alla gestione delle spese di illuminazione del Ponte che collega il proprio territorio con quello di Ficarolo, in provincia di Rovigo. Una determina chiarisce la ripartizione delle competenze economiche relative alla manutenzione dell’illuminazione pubblica della struttura.Secondo quanto emerge dal documento ufficiale, la spesa per l’illuminazione del Ponte sul Po è suddivisa equamente tra i due comuni. Nello specifico, il Comune di Bondeno si è impegnato a rimborsare al Comune di Ficarolo il 50% della somma sostenuta per l’illuminazione nel corso del 2024.La delibera fa seguito a una richiesta pervenuta dal Comune di Ficarolo, che ha sollecitato il rimborso della quota spettante per le spese sostenute. 🔗 C’è unche unisce due province e illumina il passaggio sul grande fiume. Il Comune diha recentemente deliberato in merito alla gestione delle spese didelche collega il proprio territorio con quello di, in provincia di Rovigo. Una determina chiarisce la ripartizione delle competenze economiche relative alla manutenzione dell’pubblica della struttura.Secondo quanto emerge dal documento ufficiale, la spesa per l’delsul Po è suddivisa equamente tra i due comuni. Nello specifico, il Comune disi è impegnato a rimborsare al Comune diil 50% della somma sostenuta per l’nel corso del 2024.La delibera fa seguito a una richiesta pervenuta dal Comune di, che ha sollecitato il rimborso della quota spettante per le spese sostenute. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pnrr, Foti: "Speso oltre il 50 per cento dei 120 miliardi ricevuti" - (Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2025 “Abbiamo maturato sei rate pagate del Pnrr per 120 miliardi di euro ricevuti. 62,2 miliardi di spesa su 120 miliardi sono il 50 per cento del totale. Abbiamo ancora 337 obiettivi da raggiungere entro giugno 2026”. Così il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, rispondendo al Question time in Aula alla camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Tangenziale di Como A59, sconto del 50 per cento sui pedaggi: quando e chi può utilizzarlo - Como, 28 febbraio 2205 – Uno sconto del 50% sui pedaggi per chi utilizza abitualmente la Tangenziale di Como A59. La misura fortemente voluta da Regione Lombardia, insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl), sarà attiva dal primo aprile 2025 interessando i veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini). L’iniziativa si affianca all’analoga scontistica annunciata nei giorni scorsi per la Tangenziale di Varese A60 e sarà al servizio del territorio con un duplice obiettivo: da un lato agevolare chi percorre con ... 🔗ilgiorno.it

Consumi non effettuati sull’illuminazione pubblica, Ponte recupera 300mila euro - Un’anomalia di un pod dell’illuminazione pubblica che effettuava una doppia lettura dei consumi. È questa la causa che da diversi anni comportava un onere sproporzionato sulle finanze del Comune di Pontedellolio. Durante il Consiglio comunale tenuto nella serata di martedì 25 marzo il sindaco... 🔗ilpiacenza.it

Su questo argomento da altre fonti

Potenza, grazie al progetto di efficientamento energetico le bollette potrebbero essere dimezzate; Tutta la tecnologia del ponte San Giorgio di Genova; Nuovo impianto di illuminazione pubblica in strada Le Grazie: Periferie ancora più sicure; La nuova passerella ciclopedonale sul Reno tra Cento e Pieve di Cento. 🔗Su questo argomento da altre fonti