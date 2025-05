Ponte del primo maggio | quali uffici comunali restano aperti e quelli che sono chiusi

Ponte del Primo maggio: gli orari di apertura degli uffici comunali - Nella giornata di venerdì 2 maggio verrà garantita l’erogazione dei servizi pubblici essenziali nonché di quelli che prevedono principalmente l’apertura al pubblico dei relativi uffici; gli altri uffici comunali rimarranno chiusi. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che si... 🔗ravennatoday.it

Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari - Si avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratte autostradali del nodo genovese. Mercoledì 30... 🔗genovatoday.it

Ponte del Primo Maggio: sole e temperature estive fino a quasi 30 gradi - IL TEMPO. Fino a domenica sole estivo con temperature prossime ai 30 gradi. Poi il ritorno di un fronte freddo e instabilità. 🔗ecodibergamo.it

Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi - Il primo maggio saranno regolarmente aperti il Maec, il Parco archeologico del Sodo, la Fortezza del Girifalco e l’infopoint turistico di piazza Signorelli. Il mercato settimanale di Camucia sarà ... 🔗lanazione.it

Ponte del Primo maggio: venerdì chiusi gli uffici della ASL di Nuoro - NUORO – La Direzione strategica della ASL 3 di Nuoro comunica che, al fine del contenimento della spesa pubblica e compatibilmente con le attività sanitarie già programmate, nella giornata di venerdì ... 🔗cronachenuoresi.it

Ponte del Primo maggio, chiusi gli uffici di Gesam Reti Spa - Il prossimo 2 maggio resterà comunque attivo il servizio di reperibilità del gas metano, del gpl e il pronto intervento ... 🔗luccaindiretta.it