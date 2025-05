Ponte da sogno del Primo maggio | cosa si prevede tra clima mete e traffico

Ponte vacanziero, quello del Primo maggio, dopo Pasqua e il 25 aprile. Quattro giorni di relax per molti che un'indagine di Cna Turismo e Commercio ha stimato da oltre quattro miliardi di euro di spesa con 10 milioni di vacanzieri in Italia, di cui sei milioni pernotteranno fuori casa presso strutture .L'articolo Ponte da sogno del Primo maggio: cosa si prevede tra clima, mete e traffico proviene da Il Difforme.

