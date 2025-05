Ponte 2 giugno dove andare | le mete più economiche in Italia

Ponte del 2 giugno si avvicina e molti Italiani approfitteranno dei quattro giorni liberi – da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno – per godersi una breve vacanza che anticipa l'estate.Ma dove andare senza spendere una fortuna? Consultando i principali motori di ricerca e i siti delle più note agenzie di viaggio ecco una panoramica delle destinazioni Italiane più economiche e con il miglior rapporto qualità-prezzo per un soggiorno.Basilicata la meta più economicaDalle ricerche effettuate, la meta più economica in assoluto risulta essere la Basilicata, in particolare Potenza e i suoi dintorni.In queste zone infatti, durante il Ponte del 2 giugno, i prezzi di un soggiorno per due (in camera doppia in bed & breakfast o case vacanze) si aggirano tra i 200 e i 300 euro complessivi per l'intero weekend lungo.

Voli low cost per il ponte del 2 giugno: dove andare - Il ponte del 2 giugno 2025 si avvicina e con esso la possibilità di regalarsi una breve vacanza di primavera. Quest'anno, il calendario è particolarmente favorevole: da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, si può approfittare di quattro giorni pieni di vacanza per partire. E la buona notizia è che non serve spendere una fortuna per farlo. Abbiamo analizzato le offerte disponibili sui principali motori di ricerca di voli e siti di agenzie di viaggio, prendendo in considerazione i collegamenti da Roma, Milano e altri aeroporti italiani.

