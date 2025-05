Ponsacco la denuncia | Un’altra casa occupata

Ponsacco (Pisa), 1 maggio 2025 – Un'altra casa occupata a ridosso del centro storico di Ponsacco. Questa volta in un condominio dove risiedono quasi esclusivamente famiglie e persone anziane. "Hanno rotto il lucchetto della porta e sono entrati", raccontano alcuni vicini che si sono rivolti al Comune e ad Acque con una segnalazione, visto che gli inquilini abusivi hanno anche cercato di collegare le condotte idriche in maniera abusiva a un contatore, e poi all'ex assessore Samuele Ferretti che da tempo porta avanti le proteste per le situazioni che via via si verificano a Ponsacco.E' stato Ferretti a contattare il nostro giornale affinché le istituzioni si muovano per fermare queste occupazioni e per fare in modo che venga anche effettuata una mappatura delle case sfitte ed evitare altre intrusioni abusive.

