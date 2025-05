Pompei emergono i resti di una famiglia in fuga dal Vesuvio

Pompei, nella cosiddetta Casa di Elle e Frisso, gli archeologi hanno rinvenuto i resti di una famiglia che tentò invano di difendersi dalla furia del Vesuvio sbarrando la porta di una stanza con un letto. Una scena tragica, sospesa da duemila anni sotto le ceneri, che oggi riemerge con forza struggente e valore documentario straordinario.La scoperta, resa nota dal Parco Archeologico di Pompei, è avvenuta nell’area di via del Vesuvio, in prossimità della celebre Casa di Leda e il Cigno. Gli scavi hanno riportato alla luce nuovi ambienti della dimora, già oggetto di interventi di restauro, e ne hanno definito meglio l’impianto originario: un atrio con impluvium, un raffinato triclinium, un cubiculum, e un ambiente coperto da tettoia con apertura centrale – possibile punto d’accesso per i lapilli che travolsero l’abitazione. 🔗 Detectormania.com - Pompei, emergono i resti di una famiglia in fuga dal Vesuvio Un gesto umano, disperato, scolpito nella cenere. A, nella cosiddetta Casa di Elle e Frisso, gli archeologi hanno rinvenuto idi unache tentò invano di difendersi dalla furia delsbarrando la porta di una stanza con un letto. Una scena tragica, sospesa da duemila anni sotto le ceneri, che oggi riemerge con forza struggente e valore documentario straordinario.La scoperta, resa nota dal Parco Archeologico di, è avvenuta nell’area di via del, in prossimità della celebre Casa di Leda e il Cigno. Gli scavi hanno riportato alla luce nuovi ambienti della dimora, già oggetto di interventi di restauro, e ne hanno definito meglio l’impianto originario: un atrio con impluvium, un raffinato triclinium, un cubiculum, e un ambiente coperto da tettoia con apertura centrale – possibile punto d’accesso per i lapilli che travolsero l’abitazione. 🔗 Detectormania.com

Su questo argomento da altre fonti

Pompei ultimo atto, emergono i resti di una famiglia che tentava di salvarsi: il letto davanti alla porta per proteggersi dall’eruzione - Pompei, gli ultimi istanti prima della fine: il letto di traverso a sbarrare la porta della camera da letto per proteggersi dalla furia del Vesuvio; i resti di alcune vittime, tra cui un bambino; e gli oggetti quotidiani, segnali di una vita, poi bruscamente interrotta e che ancora una volta raccontano l’unicità di Pompei e dei suoi ultimi istanti prima della distruzione. Nuovi, recenti scavi nella casa di Elle e Frisso all’interno del Parco archeologico riportano alla luce una scena drammatica. 🔗secoloditalia.it

Narratori italiani, purché si resti in famiglia - Nuove uscite, dibattiti in corso, primi assalti ai premi letterari: tutto lascia pensare che il 2025 somiglierà al 2024, almeno nel circuito della nostra narrativa che somma ambizione letteraria e […] The post Narratori italiani, purché si resti in famiglia first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Israele news, oggi Hamas libera altri 6 ostaggi. La famiglia Bibas: “I resti restituiti sono quelli di Shiri” - Roma, 22 febbraio 2025 - Oggi a Rafah e Nuseirat Hamas consegnerà altri 6 ostaggi israeliani alla Croce Rossa. Neanche la pioggia ha fermato la folla di palestinesi che vuole assistere al macabro 'show' dei miliziani, che anche stavolta hanno allestito due palchi nelle città della Striscia di Gaza. Il rilascio di Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, dovrebbe iniziare attorno alle 8 ora italiana, si legge su Times of Israel, ma potrebbero esserci dei ritardi. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pompei, emergono i resti di una famiglia che cercava scampo all'eruzione del Vesuvio: c'è anche un bambino; Archeologia. Nuova scoperta a Pompei. Nobile casa. 4 vittime. Famiglia con bambino. Si asserragliarono, mettendo il letto davanti alla porta per ripararsi dal fuoco del Vesuvio. Tutto ciò che è stato trovato; Inesauribile Pompei. Ecco i misteriosi oggetti e preziosi trovati nella Casa della Fattucchiera; Pompei, dagli scavi emergono i resti di un pregiato cavallo militare. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pompei, il letto davanti alla porta per salvarsi dall’eruzione: nuova scoperta agli Scavi - Nuova scoperta al Parco Archeologico di Pompei nella casa di Elle e Frisso. Gli ultimi drammatici istanti di una famiglia che cercava di salvarsi dall’eruzione del 79 dC. 🔗fanpage.it

Pompei, la casa di Elle e Frisso racconta la fuga impossibile dall’eruzione: calchi, resti umani e oggetti di vita quotidiana emergono dagli scavi - Un gesto disperato, simbolo della resistenza degli abitanti contro l’imminente catastrofe del 79 d.C., oggi raccontato dai calchi, dai resti umani e dagli oggetti ritrovati. 🔗agro24.it

Pompei, ecco come si tentava la fuga dall'eruzione del Vesuvio - Rai ed i suoi 898 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... 🔗rainews.it