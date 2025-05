Polizia municipale Diego Peruga è il nuovo comandante | domani la presentazione

Polizia municipale di Catania. Il sindaco Enrico Trantino presenterà ufficialmente il nuovo comandante, Diego Peruga, e il nuovo vicecomandante, Stefano Blasco, nel corso di un incontro che si terrà venerdì 2 maggio alle ore 10:45, nella sala giunta di Palazzo. 🔗 Cataniatoday.it - Polizia municipale, Diego Peruga è il nuovo comandante: domani la presentazione Nuovi vertici per il corpo delladi Catania. Il sindaco Enrico Trantino presenterà ufficialmente il, e ilvice, Stefano Blasco, nel corso di un incontro che si terrà venerdì 2 maggio alle ore 10:45, nella sala giunta di Palazzo. 🔗 Cataniatoday.it

Offerta di lavoro | Polizia municipale, 30 assunzioni per il periodo estivo nei comuni della Val di Cornia: come candidarsi - C'è tempo fino al prossimo 1 aprile per candidarsi ad uno dei 30 posti previsti dalla selezione pubblica per agenti di polizia locale annunciata martedì 11 marzo dal Comune di San Vincenzo e riguardante sei comuni della Val di Cornia: San Vincenzo (8 unità), Campiglia Marittima (4 unità)... 🔗livornotoday.it

Controlli della Polizia Municipale a Napoli: due cani denutriti e in stato di abbandono trovati a Secondigliano - In campo a Napoli, in diversi quartieri, i controlli della Polizia Municipale. A Secondigliano, periferia Nord di Napoli, gli agenti hanno trovato due cani in stato di abbandono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Via libera al servizio di polizia municipale intercomunale per la sicurezza di 4 comuni - Quattro Comuni firmano la convenzione per il servizio intercomunale di polizia municipale. Nella Sala Consiliare del Comune di Caiazzo, è stata ufficialmente sottoscritta la convenzione per l’istituzione del servizio intercomunale di polizia municipale, frutto della collaborazione tra i Comuni di... 🔗casertanews.it

Caltanissetta. Il comandante della Pm Diego Peruga, prima di lasciare il suo incarico dopo 10 anni, ha salutato il Questore; Caltanissetta, il sindaco Tesauro e l'assessore Aiello incontrano il comandante della Polizia Municipale Peruga; Rassegna Stampa. Caltanissetta, il comandante della Pm si congeda e va a Catania.

Caltanissetta. Il comandante della Pm Diego Peruga, prima di lasciare il suo incarico dopo 10 anni, ha salutato il Questore - CALTANISSETTA. Il Comandante della Polizia Municipale Diego Peruga ha fatto visita in Questura per un saluto al Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello. Il dr. Peruga, ... 🔗ilfattonisseno.it

Da Messina e Siracusa a Catania, Blasco vicecomandante dei vigili - L’ex comandante della polizia municipale di Messina approda a Catania. Allo stato attuale capo dei vigili a Siracusa, Stefano Blasco è stato assunto a tempo indterminato come dirigente di vigilanza ... 🔗tempostretto.it