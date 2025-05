Polizia locale al lavoro di notte multe e controlli anche nelle frazioni

Sulle strade e nei quartieri di Legnago, proseguono i controlli notturni della Polizia locale del Basso Adige. Sabato scorso, 26 aprile, le due pattuglie hanno fermato 21 veicoli ed hanno svolto accertamenti su 32 persone. In tutto sono state contestate 11 violazioni, tra cui una patente di.

Polizia locale, turno di notte nel fine settimana. Sul regolamento restano le frizioni - LECCE - Da marzo riprende il turno di notte della polizia locale, almeno il venerdì e il sabato. Lo ha confermato il comandante, Donato Zacheo, nel corso della commissione consiliare presieduta da Luigi Quarta Colosso. Saranno cinque gli operatori impiegati in ciascun servizio, di cui due... 🔗lecceprima.it

La polemica politica: "L’auto della polizia locale per portare Massari al lavoro e poi a casa" - "Il sindaco Marco Massari utilizza una pattuglia della polizia locale per farsi portare al lavoro in Comune al mattino e al ritorno a casa alla sera". A denunciarlo è il segretario provinciale della Lega, Roberto Salati. Parole confermate anche dalle fotografie che ritraggono il primo cittadino – operato di recente – salire nell’auto di servizio davanti a casa sua e poi di nuovo in piazza Casotti dietro al municipio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nubifragio a Roma, 50 interventi della Polizia Locale nella notte: crolla un albero in via Ardeatina - Questa notte un violento nubifragio si è abbattuto sulla capitale, provocando allagamenti e crollo di alberi. Sono oltre cinquanta gli interventi della Polizia Locale effettuati fino all'alba.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lavoro nero: sospesi due autolavaggi dopo i controlli della Polizia Locale - Monza – Blitz anti-lavoro nero in due autolavaggi della città. Nella giornata di ieri, un’operazione congiunta tra il personale del presidio quartieri e i Falchi del nucleo motociclisti della Polizia ... 🔗mbnews.it

Trovato il piromane di Foggia, è un minore! I dettagli - Identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria piromane minorenne a Foggia Di seguito, una nota a cura del Comando della Polizia Locale. A seguito degli incendi di alcuni cassonetti dei rifiuti avve ... 🔗statoquotidiano.it

Scarica rifiuti di notte, beccato e denunciato - Scarica rifiuti di notte, beccato e denunciato. Diverso materiale è stato scaricato in via Sabbionette a Verano. Utili le telecamere ... 🔗primamonza.it