Polemica al pre-conclave per il cardinale Cipriani sanzionato Ma lui si difende

Cipriani Thorne si è presentato a Roma nonostante le misure imposte dal Papa per un'accusa di abusi. Lui si proclama innocente e..

Cardinale Tagle canta "Imagine" di John Lennon, ma il brano parla di "un mondo senza Paradiso e religioni", è polemica: "Tradimento, rifiuta Cristo" - VIDEO - "Ignoranza o scandalo" si chiedono chi ha fatto circolare il video di Tagle che canta "Imagine", brano considerato "anticristiano" Il cardinale Luis Antonio Tagle è stato immortalato mentre canta "Imagine" di John Lennon, un brano ritenuto "anticristiano" e che parla di un "mondo senza Paradi 🔗ilgiornaleditalia.it

Tagle, il cardinale filippino canta Imagine di John Lennon. Scoppia la polemica - Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che ritrae il cardinale filippino Luis Antonio Tagle mentre canta su un palco la canzone di John Lennon “Imagine”. Il porporato canterino è in abiti civili con la croce pettorale al collo e si diletta in acuti degni di X Factor. La performance di colui che aspira a succedere a Bergoglio sarebbe di alcuni giorni fa, certamente prima della morte di Papa Francesco, ma in molti si chiedono: costui può davvero essere un Papa? cardinal tagle singing imagine,, may god grant us a pope who sings pic. 🔗iltempo.it

In Vaticano scoppia il caso Cipriani, cardinale sanzionato per abusi che partecipa alle riunioni pre-Conclave - Juan Luis Cipriani, membro dell’Opus Dei e già arcivescovo di Lima, nel 2019 fu sanzionato da Papa Francesco per accuse ritenute dal Santo Padre credibili di abusi sessuali su minori risalenti ai primi anni '80. Il porporato sta partecipando a incontri e riunioni pre-Conclave.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cipriani, accusato di abusi. Il cardinale agita il pre-conclave - Francesco aveva censurato il peruviano: ha 82 anni e non voterà ma partecipa alle congregazioni. Anche il problema delle finanze fa discutere la Santa Sede: ... 🔗msn.com

Juan Luis Cipriani Thorne: il cardinale sanzionato dal Papa per abusi, partecipa alle riunioni pre-Conclave - L'emeriarcivescovo di Lima ha 81 anni e per questo non elettore e non abilitato a entrare in Sistina. La sua presenza potrebbe, però, diventare un caso ... 🔗msn.com