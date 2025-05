Poetic Patch Il nuovo libro di Bracaloni

nuovo libro di poesie "Poetic Patch" di Devid Bracaloni (nella foto) 48enne scrittore e poeta viareggino vincitore del premio "La poesia è nell'aria" di Castagneto Carducci. La raccolta, Edizioni L'Ancora di Viareggio. Prefazione curata da Giuseppe Paoli, storico e critico artistico e letterario. Immagine di copertina Maria Landolfo, pittrice campana, quella di quarta di copertina è del grafico Alfredo Orlandi, disegnatore di Martin Mystère. "Le liriche di "Poetic Patch" – dice Bracaloni - sono ispirate da fatti personali o della società e toccano temi attuali: la guerra, la religione, lo sport, gli animali, il tema della morte, il rapporto tra l'uomo e la donna o quello tra i giovani, il web e la tecnologia, fino a argomenti più leggeri. Alcune sono dedicate ad artisti e poeti del passato e alcuni haiku".

