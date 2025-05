Podismo 10km Telethon a Catania | vittorie per Davide Salvati e Patrizia Strazzeri

Davide Salvati e Patrizia Strazzeri hanno vinto l'ottava edizione della "Di Corsa per Telethon", gara nazionale Fidal di 10 km su strada svoltasi a Catania su un circuito cittadino con partenza e arrivo in Piazza Università. L'evento era valido anche come seconda tappa del circuito Running. 🔗 Cataniatoday.it - Podismo, 10km Telethon a Catania: vittorie per Davide Salvati e Patrizia Strazzeri hanno vinto l'ottava edizione della "Di Corsa per", gara nazionale Fidal di 10 km su strada svoltasi asu un circuito cittadino con partenza e arrivo in Piazza Università. L'evento era valido anche come seconda tappa del circuito Running. 🔗 Cataniatoday.it

