podcast di gran qualità per il conservatorio

Conservatorio Rossini si presenta ricco e articolato come hanno sottolineato Paolo De Biagi, presidente del Conservatorio Rossini, Fabio Masini, direttore dell'Istituto, Michele Mangani e Lamberto Lugli, rispettivamente vicedirettore del Conservatorio e referente del progetto Metaverso Raffaello. Il primo progetto in programma, ideato dal direttore Masini, è un Podcast dal titolo Un petit train, che richiama un'omonima composizione di Rossini: Un petit train du plaisir che "descrive" un disastroso viaggio in treno. Il primo passeggero ad essere intervistato è Elio delle Storie Tese cui si alterneranno, sul canale you tube del Conservatorio, studenti, docenti, professionisti della musica esterni all'istituto. Ad occuparsi delle interviste sarà la studentessa Tecla Bendetto.

