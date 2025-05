Plusvalenza sulla cessione di immobili è meglio l’Irpef o l’imposta sostitutiva?

sulla Plusvalenza ottenuta grazie alla cessione. Il contribuente ha la possibilità di scegliere due diversi sistemi di tassazione:applicare un'imposta sostitutiva del 26%, che deve essere versata nel momento in cui si redige l'atto. Responsabile dell'operazione, in questo caso, è il notaio;applicare la tassazione Irpef direttamente nella dichiarazione dei redditi, dove sarà possibile beneficiare degli oneri deducibili e detraibili.Plusvalenza immobiliare, come deve essere tassataIl sistema tributario italiano prevede esplicitamente che venga tassata la Plusvalenza che deriva dalla cessione di un immobile. Entrando nello specifico la norma che regolamenta questa operazione è l'articolo 67, comma 1, lett.

