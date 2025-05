Playoff Serie B | Vicenza e Ternana favorite per la promozione Rimini attende il sorteggio

Playoff previsto per domenica, spazio ai bookmakers. Che non hanno molti dubbi su chi saranno le favorite per il salto di categoria. Verso la B. Secondo il comparatore Superscommesse, saranno Vicenza e Ternana, seconde classificate rispettivamente nei gironi A e B, a giocarsi fino all'ultimo la quarta promozione (Padova, Entella e Avellino hanno già festeggiato). Il Vicenza è offerto a 4.50, mentre la Ternana segue a 6. Con un posto d'onore anche per l'Audace Cerignola, seconda classificata del girone C, data da Sisal a 9. Quindi, meno favorita rispetto alla Feralpisalò offerta a 6, esattamente come la Ternana. Tutte seguite da Torres, Pescara e Catania 12. Che arrivano subito prima del Rimini, pagato 16 da Sisal e 15 da Snai. Insieme, o appena un passo indietro, rispetto a Monopoli e Crotone. 🔗 Sport.quotidiano.net

Serie C, quote vincenti playoff: Vicenza favorito, Benevento nelle retrovie per i bookies - Tempo di lettura: 2 minutiC’è Vicenza davanti a tutti nelle quote approntate dai principali siti di scommesse in visat dei playoff di serie C. A prendere parte agli spareggi per l’unico posto in serie B saranno ben 28 squadre che si daranno battaglia a partire dal prossimo 4 maggio. Favorita nei pronostici c’è il Vicenza (4,50), una autentica corazzata che era stata costruita per il salto diretto in Cadetteria, salvo poi essere battuta dal sorprendente Padova di mister Andreoletti che è salito in B dalla porta principale. 🔗anteprima24.it

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Serie B, la Ssd Unime batte l’Ortigia Academy e ipoteca l’accesso ai playoff - Serie B. la Ssd Unime batte l’Ortigia Academy e ipoteca l’accesso ai playoff La squadra messinese si è imposta con pieno merito per 14 a 10 nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria Importante vittoria della Ssd Unime, che ha battuto l’Ortigia Academy per 14 a 10 nella 5^... 🔗messinatoday.it

Playoff Serie B: Vicenza e Ternana favorite per la promozione, Rimini attende il sorteggio - I bookmakers vedono Vicenza e Ternana come favorite per la promozione. Rimini, vincitore della Coppa Italia, attende il sorteggio. 🔗msn.com

Accoppiata di vicentine ai playoff per la B. Ecco il cammino di “Lane” e Arzichiampo - Dopo i rispettivi finali di stagione giocati nel giorno della Festa della Liberazione, con "musi lunghi" a Trento (Lane ko 3-1) e gioia genuina invece in ... 🔗ecovicentino.it

Serie B, le nuove date dei playoff e dei playout: si comincia il 17 maggio - L’Assemblea della Lega B, riunita in modalità online con tutte le società presenti, ha deliberato le nuove date playoff e playout in seguito allo slittamento del termine del campionato, dovuto al ... 🔗livesicilia.it