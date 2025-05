Playoff | Ottimismo per Dezi amichevole serale per prepararsi al Gubbio

Playoff inizia già a salire mentre la squadra, al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino, continua la sua marcia di avvicinamento alla partita preparandosi dal punto di vista atletico, tecnico e tattico. Al termine della seduta pomeridiana di martedì, Jacopo Dezi (nella foto) aveva subìto un colpo alla gamba che lo aveva costretto a uscire claudicante. Il centrocampista amaranto ieri mattina ha svolto lavoro differenziato a scopo precauzionale, ma filtra Ottimismo sul suo pieno recupero per domenica. Bucchi contro il Gubbio potrebbe avere l'intera rosa a disposizione, visto che a Piancastagnaio sono stati preservati i diffidati. Le ammonizioni prese in campionato ora si azzerano, ma ai Playoff scatterà la diffida già al primo giallo.Il programma di allenamento, intanto, ha registrato una variazione per oggi: invece dell'allenamento a Rigutino, è prevista un'amichevole contro la Primavera di Andrea Bricca stasera alle ore 20 allo stadio Comunale.

