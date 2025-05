Playoff Nba | Minnesota chiude i conti con i Lakers Houston allunga la serie

Playoff disputate nella notte Nba. I Minnesota Timberwolves hanno espugnato il parquet dei Los Angeles Lakers chiudendo la serie grazie alla vittoria 103-96 in gara5. Finisce così con un netto 4-1, che porta i lupi in semifinale di Conference nonostante il sesto seed; si tratta della terza vittoria al primo turno dei Playoff nella storia della franchigia, e ora l'obiettivo diventa quello di ripetere la finale di Conference raggiunta lo scorso anno.In una serata in cui Anthony Edwards litiga con il ferro (15 punti con 519 e 011 da tre, ma anche 11 rimbalzi e 8 assist), è determinante l'impatto sotto le plance di Rudy Gobert, autore di una super doppia doppia da 27 punti e 24 rimbalzi (1215 dal campo), oltre ai 23 del solito Julius Randle. Ai gialloviola non bastano i 28 punti di Luka Doncic, con Rui Hachimura che ne aggiunge 23 e LeBron James 22.

