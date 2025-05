Playboy e OnlyFans nel cuore | la tennista supersexy l’ha fatto di nuovo

OnlyFans, ma su Instagram continua a pubblicare contenuti estremamente piccanti.Nel giugno del 2003 era al 39esimo posto del ranking Wta. Era a tanto così, dunque, dal coronare il sogno di una vita: quello, cioè, di entrare in top ten. Quello fu l'anno più bello: la sua carriera era finalmente decollata e Ashley Harkleroad aveva davanti a sé un futuro luminoso e ricco di soddisfazioni. Riuscì a battere 3 delle migliori giocatrici al mondo e fece semifinale a Strasburgo, per poi centrare il terzo turno al Roland Garros. L'anno dopo arrivò in finale ad Auckland, dove sfiorò la vittoria.C'era una volta OnlyFans: la tennista di Playboy infiamma il web (Instagram) – Ilveggente.itAl momento di uscire di scena, aveva collezionato un bel po' di successi: quando si è ritirata, nel 2012, aveva messo in tasca 8 titoli Itf in singolare e altri 5 in doppio.

