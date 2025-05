Play in Valtur Brindisi nel catino di Avellino | servirà una partita perfetta

Brindisi – La New Basket Brindisi è attesa da un PalaDelmauro incandescente. Va verso il sold out il palazzetto di Avellino, per il primo turno dei Play in, in programma stasera (giovedì 1 maggio), alle ore 21.00. La Valtur non arriva a questo appuntamento nel migliore dei modi.Gli uomini di. 🔗 Brindisireport.it - Play in, Valtur Brindisi nel catino di Avellino: servirà una partita perfetta – La New Basketè attesa da un PalaDelmauro incandescente. Va verso il sold out il palazzetto di, per il primo turno deiin, in programma stasera (giovedì 1 maggio), alle ore 21.00. Lanon arriva a questo appuntamento nel migliore dei modi.Gli uomini di. 🔗 Brindisireport.it

