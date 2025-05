Pizzo Montesanti | le maschere apotropaiche | antichi guardiani contro il malocchio nel folklore calabrese

Tra le pratiche più affascinanti legate alla protezione delle abitazioni da entità malvagie e dal malocchio si distingue certamente quella legata all'esposizione delle cosiddette maschere apotropaiche (dal greco antico "allontanare"), sulla soglia o angoli esterni di casa. Questi grandi mascheroni in ceramica, pietra o terracotta dalle sembianze spesso mostruose venivano affissi sugli stipiti delle porte, sui balconi, sulle finestre o dentro casa per proteggere l'abitazione. A queste grottesche raffigurazioni venivano, difatti, attribuite funzioni magiche che avrebbero consentito di scacciare il malocchio e gli spiriti maligni. La loro diffusione riguarda diverse regioni del Mezzogiorno ma la più radicata tradizione legata alla loro realizzazione ed esposizione in prossimità dell'ingresso delle case è legata proprio al folklore calabrese.

