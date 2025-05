Pizzaballa e Grech salgono giù Erdo | chi scende e chi sale nei pourparler pre-Conclave

Le congregazioni generali non sono ancora entrate nel merito dell'identikit del nuovo Papa ma in aula e fuori si iniziano a delineare i possibili papabili

Conclave, c’è il primo gruppo di voto che porta il maltese Mario Grech. Lo lancia Hollerich, il cardinale poliglotta. Parla e piace pure Pizzaballa - Il (pre)Conclave entra nel vivo. La sera di martedì 29 aprile è nato, mediaticamente ma non solo, il “partito sinodale” che avrà come candidato per l’imminente Conclave il cardinale maltese Mario Grech. A lanciarlo è stato un porporato gesuita. E lo ha fatto nella splendida cornice della Chiesa Nuova di Roma, indelebilmente legata alla figura di San Filippo Neri, l’allegro “Pippo il bono” di «state buoni se potete», tradizionalmente visto, nella Roma del XVI secolo, come la grande figura alternativa all’austero Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù (i due comunque vennero ... 🔗open.online

Futuro Papa? Duello Parolin-Zuppi. Dall'Asia di Tagle a Grech, fino al patriarca Pizzaballa - La successione di Bergoglio non sarà facile, ma ci sono già dei nomi più ricorrenti di altri. Sono i cosiddetti "papabili" e in testa a loro c'è senz'altro il cardinale 70enne Pietro Parolin. Il segretario di Stato e dunque numero due del Papa in questi anni si presenterà come un centrista e cercherà consensi tra i cardinali delle periferie anche facendo leva sulla sua notorietà. Un altro candidato forte è Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. 🔗iltempo.it

