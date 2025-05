Pistoia Blues Festival Dieci serate di musica Ospiti internazionali E alcuni ’big’ italiani

Un cartellone importante quello dell'edizione numero 44 del Pistoia Blues Festival, presentato ieri in Comune a Pistoia. Dal 27 giugno al 15 luglio ben Dieci serate di grande musica sul palco allestito in piazza del Duomo per una delle rassegne più durature a livello europeo, che proporrà un mix tra grandi artisti internazionali e lo storytelling d'autore con tre protagonisti italiani di grande spessore: Gianna Nannini, Brunori Sas e Francesco Gabbani.La partenza del Festival sarà affidata a un'anteprima d'eccezione il 27 giugno con l'arrivo di Beth Hart, forse la più grande Blueswoman femminile in circolazione. La cantautrice nominata ai Grammy si esibirà per per la prima volta a Pistoia nel tour di promozione del suo ultimo lavoro 'You still got me. Il 4 luglio sarà la (prima) volta del giovane e talentuoso artista statunitense Marcus King: il musicista di Greenville ad aprile 2024 ha dato alla luce il suo nuovo album 'Mood swings' che presenterà proprio a Pistoia.

