Pistoia Basket Under19 eliminato alle Finali Nazionali dopo sconfitta contro Verona

Under19 Eccellenza del Pistoia Basket dopo le prime due partite del girone eliminatorio alle Finali Nazionali ed anche la terza, purtroppo, ha certificato lo stesso risultato delle precedenti: contro la Tezenis Verona i biancorossi hanno perso per 67-86 (parziali 13-22, 35-44, 52-71) e così dicono addio al prosieguo della competizione che si chiuderà domenica al PalaTiziano di Roma.Un vero peccato per i ragazzi di coach Eduardo Perrotta che si erano presentati all'appuntamento capitolino dopo una stagione con sole tre sconfitte da ottobre ad inizio aprile e ne hanno rimediate altrettante in 72 ore. Col senno di poi è stata indubbiamente decisiva la giornata storta al debutto contro il Don Bosco Crocetta Torino, la squadra più abbordabile di quelle affrontate. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Basket, derby lombardo tra Brescia e Milano in Serie A. La Virtus Bologna ospita Napoli, Trento sfida Pistoia - La Serie A di basket si appresta a completare nel fine settimana alle porte la ventiduesima giornata della regular season 2024-2025, con due anticipi in programma sabato 15 marzo e le restanti partite previste domenica 16 marzo dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Nel primo anticipo di domani sera, alle ore 20:00, la Germani Brescia ospita l’Olimpia Milano in un derby tutto lombardo tra la capolista (32 puti) e i campioni d’Italia in carica reduci dal successo importante in Eurolega contro la Stella Rossa. 🔗oasport.it

Green e Toté non bastano, un brutto Napoli Basket perde 70-74 contro il Pistoia in crisi - Dopo la sosta, il Napoli Basket torna in campo e affronta il Pistoia per la 20a giornata di LBA: tabellino e riassunto del match. Estra Pistoia arriva a Napoli in grosse difficoltà, specialmente per la situazione societaria. Praticamente ad un passo dal baratro sportivo. Primo quarto Napoli sfrutta tanto la potenza fisica sotto canestro di Toté, rientrato da un infortunio che gli ha causato l’assenza in Nazionale. 🔗spazionapoli.it

L’Estra Pistoia Basket vince in casa il Napoli per 70-74 - Napoli Basket – Estra Pistoia 70-74 (21-18, 43-36, 56-54) NAPOLI BASKET: Pullen 17, Zubcic, Treier 2, Pangos, De Nicolao 2, Woldetensae 2, Saccoccia ne, Egbunu 6, Green 19, Totè 22, Mabor Dut ne. All.: ValliESTRA PISTOIA: Benetti 4, Della Rosa 8, Ceron 1, Paschall 18, Chiti ne, Cooke 11, Forrest 15, Boglio 1, Novori ne, Saccaggi 16. All.: OkornARBITRI: Bartoli, Quarta, CapotortoNOTE: Usciti per 5 falli: nessuno. 🔗corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Pistoia Basket Junior, con Verona terzo KO: termina l’avventura alle Finali Nazionali - Decisiva la spallata della Tezenis nel terzo quarto. Con tre sconfitte in tre gare, i giovani di coach Perrotta salutano la manifestazione GARA 3 (mercoledì 30) Finisce al termine del girone eliminato ... 🔗pistoiasport.com

UFFICIALE – Kemp e Pistoia si separano - A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ala Maurice Kemp Jr. Il club ringrazia il ragazzo per l’impegno e la ... 🔗basketinside.com