Pisa il sindaco Conti | Domenica maxischermo in città per la partita

Pisa, 1 maggio 2025 – Michele Conti, sindaco di Pisa, ha annunciato una importante novità dopo il fischio finale di Pisa-Frosinone. I nerazzurri hanno vinto per 1-0 contro i ciociari grazie alla zampata di Meister, adesso manca un solo punto per la Serie A.Il primo cittadino ha annunciato che Domenica, per la sfida tra nerazzurri e Bari, che potrebbe regalare la matematica promozione, verrà installato in città un maxi schermo per una grande festa collettiva."Sicuramente ci sarà un maxi schermo per la gara del 4 maggio – spiega il sindaco Conti -. Dobbiamo capire se metterlo all’interno dell'Arena o in una piazza cittadina, come piazza dei Cavalieri. Ne parleremo con il comitato per l’ordine pubblico e decideremo, ma sarà sicuramente un grande momento di festa”. 🔗 Lanazione.it - Pisa, il sindaco Conti: “Domenica maxischermo in città per la partita” , 1 maggio 2025 – Micheledi, ha annunciato una importante novità dopo il fischio finale di-Frosinone. I nerazzurri hanno vinto per 1-0 contro i ciociari grazie alla zampata di Meister, adesso manca un solo punto per la Serie A.Il primo cittadino ha annunciato che, per la sfida tra nerazzurri e Bari, che potrebbe regalare la matematica promozione, verrà installato inun maxi schermo per una grande festa collettiva."Sicuramente ci sarà un maxi schermo per la gara del 4 maggio – spiega il-. Dobbiamo capire se metterlo all’interno dell'Arena o in una piazza cittadina, come piazza dei Cavalieri. Ne parleremo con il comitato per l’ordine pubblico e decideremo, ma sarà sicuramente un grande momento di festa”. 🔗 Lanazione.it

