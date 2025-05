Pisa-Frosinone 1-0 | Meister-gol | manca soltanto un punto per festeggiare la Serie A

manca ancora un passo prima di celebrare un gruppo eccezionale, guidato da Pippo Inzaghi e capitanato da Antonio Caracciolo. Da Spezia non arriva il risultato sperato, ma il Pisa batte il Frosinone al termine di una sfida che i ciociari hanno giocato con.

