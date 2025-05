Pisa è virtualmente Serie A | dopo tre decenni il gran ritorno!

dopo 34 anni, i nerazzurri tornano nel massimo campionato. Pippo Inzaghi entra nella storia.La festa è solo rinviata, ma lo spirito è già inebriato di gioia: il Pisa è virtualmente promosso in Serie A, e dopo 34 anni di assenza, la massima Serie è pronta a riabbracciare i colori nerazzurri. L'ultima presenza dei toscani nella massima Serie è datata 19901991.La vittoria contro il Frosinone ha avvicinato in modo ormai definitivo il traguardo. Nove punti di vantaggio sullo Spezia, con nove ancora a disposizione: è solo la matematica a frenare l'urlo liberatorio di una città intera. Ma nel cuore dei tifosi, è già Serie A.Il popolo Pisano lo sa: basta un passo, un punto, una caduta dello Spezia — e sarà fatta. Ma ciò che conta, oggi, è celebrare un'impresa straordinaria, costruita giornata dopo giornata da una squadra solida, concreta, affamata.

Basket, in serie C il CUS Pisa insegue senza fortuna Sancat Firenze, dopo un avvio fiacco - Pisa, 10 marzo 2025 – Sfortunata sconfitta, in una stagione da dimenticare, per il CUS Pisa Cosmocare, in casa con Sancat Firenze, nell'ottava giornata di ritorno del campionato di serie C. I ragazzi di coach Scocchera hanno scontato un avvio fiacco, che ha reso vani i successivi tentativi di ricongiungimento, lasciandoli così all'ultimo posto in classifica. La sorte si è accanita con gli universitari pisani, ora distanti 4 lunghezze da CUS Firenze, che ha vinto di misura a Prato, e da Pontedera, sul cui campo i gialloblù tenteranno un ultimo disperato successo nel prossimo turno, per ...

Serie B, chi fa festa dopo il Sassuolo? E' Pisa-Spezia per la Serie A diretta, chi parte favorito nella corsa playoff - Mancano soltanto cinque giornate alla chiusura della stagione regolare del campionato di Serie B e, archiviati i festeggiamenti per l`atteso...

Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa espugna Grosseto dopo due ts - Pisa, 2 marzo 2025 – Dopo due tempi supplementari, la Pallacanestro Femminile Pisa sbanca Grosseto, ed allunga in classifica, consolidando l'ottavo posto, ultimo utile per l'accesso ai play-off, nell'ottava giornata di ritorno nel campionato di serie C. E' stata una vera e propria battaglia, un incontro molto intenso, giocato a ritmi spesso infernali, con la Gea costretta a vincere per sperare in un aggancio che però è svanito, grazie soprattutto alla grande partita della PFP, che non ha mai mollato fino alla fine .

