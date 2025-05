Pisa e la Serie A | la grande attesa minuto per minuto

Pisa 1 maggio 2025 – Una giornata che può essere storica per Pisa e la sua squadra, che alle 15 scenderà in campo contro il Frosinone per agganciare la Serie A. Decisiva sarà anche la gara di Spezia, con i liguri che dovranno fare un punto in meno dei nerazzurri per garantire l’accesso alla massima Serie ai ragazzi di Inzaghi. Già dalle prime ore del giorno, all’ombra della Torre, l’emozione è palpabile, tra maglie, sciarpe e bandiere nerazzurre. Vivi su La Nazione la giornata di attesa in diretta con tutti gli aggiornamenti. 🔗 Lanazione.it - Pisa e la Serie A: la grande attesa minuto per minuto 1 maggio 2025 – Una giornata che può essere storica pere la sua squadra, che alle 15 scenderà in campo contro il Frosinone per agganciare laA. Decisiva sarà anche la gara di Spezia, con i liguri che dovranno fare un punto in meno dei nerazzurri per garantire l’accesso alla massimaai ragazzi di Inzaghi. Già dalle prime ore del giorno, all’ombra della Torre, l’emozione è palpabile, tra maglie, sciarpe e bandiere nerazzurre. Vivi su La Nazione la giornata diin diretta con tutti gli aggiornamenti. 🔗 Lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’attesa è finalmente agli sgoccioli, su Netflix la serie rivelazione sul grande campione - Attesa agli sgoccioli per l’uscita della docuserie su Netflix dedicata a un grande campione. Ormai manca davvero pochissimo Si avvicinano il weekend di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Saranno moltissimi gli italiani che si metteranno in viaggio per trascorrere giorni di vacanza sui quali incombono previsioni meteo, al momento, non molto promettenti. Per chi ... Leggi tutto L'articolo L’attesa è finalmente agli sgoccioli, su Netflix la serie rivelazione sul grande campione sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Avellino in Serie B, l'attesa è finita: i lupi si preparano alla grande festa con caroselli e maxischermi - È una attesa che non può essere spiegata a parole. Una attesa che divora, emoziona e stanca anche. Perché il tempo passato ad aspettare che la serie B tornasse è stato... 🔗ilmattino.it

“The Family 2” arriva su Canale 5: tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa - “The Family 2” arriva su Canale 5: tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa Gli appassionati delle serie turche possono segnare una data importante sul calendario: da lunedì 24 marzo 2025, la seconda stagione di The Family (Aile in originale) arriva su Canale 5, prendendo il posto di My Home My Destiny nella fascia pomeridiana delle 16:50. Dopo il grande successo della prima stagione, trasmessa in Italia durante l’estate del 2024, i fan potranno finalmente scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Soykan, tra segreti, tensioni e amori tormentati. 🔗serietvinpillole.it

Se ne parla anche su altri siti

Pisa e la Serie A: la grande attesa minuto per minuto; Pisa, la grande attesa nerazzurra: può essere il giorno della fest...A. Le combinazioni per il primo match point; Ansia, Attesa, Amore, Arena: tutti allo stadio per spingere i nerazzurri verso la Serie A; Rassegna stampa Pisa: i titoli dei quotidiani in edicola. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pisa e la Serie A: la grande attesa minuto per minuto - Alle 15 i nerazzurri in campo contro il Frosinone per scrivere la storia, la città in fibrillazione già dalla mattina ... 🔗lanazione.it

Pisa, la grande attesa nerazzurra: può essere il giorno della fest...A. Le combinazioni per il primo match point - PISA. Sciarpa al collo, cuore in gola ma anche nervi saldi perché c'è la consapevolezza che se la promozione non dovesse arrivare oggi ci saranno altri match point in arrivo. Questo pomeriggio, primo ... 🔗msn.com

Ansia, Attesa, Amore, Arena: tutti allo stadio per spingere i nerazzurri verso la Serie A - Il conto alla rovescia partito la scorsa settimana, subito dopo la vittoria contro il Brescia, finalmente è giunto al termine: oggi, alle 15, lo Sporting Club andrà a caccia della vittoria contro il ... 🔗pisatoday.it