Quotidiano.net - Pisa: arriva ’Star Event’. Spettacoli, cosplay e un grande flash mob

Appuntamento da non perdere il sabato 3 e domenica 4 maggio acon 'Star. Piazza XX Settembre e le Logge di Banchi tornano a fare da scenario all'edizione 2025 della manifestazione che riunisce tutti gli appassionati di Star Wars. In programma esibizioni dal vivo, laboratori,e combattimenti coreografici.Nel contesto di 'Starè prevista una competizione riservata aia tema Star Wars: si tratta, spiegano gli organizzatori, di una gara espositiva dinamica di 'costuming' e interpretazione con giudici di alto livello. La partecipazione è gratuita e aperta a singoli e gruppi previa iscrizione di ogni partecipante. L'iscrizione avverrà direttamente sul posto la mattina di sabato 3 maggio, dalle 10 alle 14.45.Non mancherà un 'Quiz Starcon domande a tema Star Wars, rivolte al pubblico diviso su due livelli: under 12 e 13-99.