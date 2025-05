Pisa a un passo dalla Serie A nerazzurri pronti per la storia | La partita più bella da giocare

Pisa, 1 maggio 2025 – Perugia, piena primavera, interno giorno: sul muro del salotto campeggia, incorniciata e firmata, la maglia nerazzurra numero 23. Accanto c’è la data relativa alla partita nella quale quella casacca è stata indossata: 7 marzo 2020. Basta questo fotogramma di quotidianità per inquadrare il legame viscerale che ancora unisce Francesco Lisi, per tutti “Ciccio”, al Pisa Sporting Club.“Quella maglia, anzi quel quadro, rappresenta uno dei momenti più esaltanti della mia carriera e del mio periodo in nerazzurro. Sono consapevole di aver contribuito a scrivere una piccola pagina della grande storia del Pisa: adesso sono pronto a farmi un po’ da parte e lasciare spazio a tutti i ragazzi che stanno firmando un’impresa eccezionale”. Il cursore romano non ha mai nascosto il suo amore – ampiamente corrisposto da tutto l’ambiente: un gol decisivo nel derby col Livorno resta nella leggenda, ma oltre a questo c’è molto altro nella permanenza di Lisi all’ombra della Torre – verso Pisa e i Pisani: “Ho rimandato tutti gli impegni: oggi conta soltanto la partita contro il Frosinone. 🔗 Sport.quotidiano.net - Pisa a un passo dalla Serie A, nerazzurri pronti per la storia: “La partita più bella da giocare” , 1 maggio 2025 – Perugia, piena primavera, interno giorno: sul muro del salotto campeggia, incorniciata e firmata, la maglia nerazzurra numero 23. Accanto c’è la data relativa allanella quale quella casacca è stata indossata: 7 marzo 2020. Basta questo fotogramma di quotidianità per inquadrare il legame viscerale che ancora unisce Francesco Lisi, per tutti “Ciccio”, alSporting Club.“Quella maglia, anzi quel quadro, rappresenta uno dei momenti più esaltanti della mia carriera e del mio periodo in nerazzurro. Sono consapevole di aver contribuito a scrivere una piccola pagina della grandedel: adesso sono pronto a farmi un po’ da parte e lasciare spazio a tutti i ragazzi che stanno firmando un’impresa eccezionale”. Il cursore romano non ha mai nascosto il suo amore – ampiamente corrisposto da tutto l’ambiente: un gol decisivo nel derby col Livorno resta nella leggenda, ma oltre a questo c’è molto altro nella permanenza di Lisi all’ombra della Torre – versoe ini: “Ho rimandato tutti gli impegni: oggi conta soltanto lacontro il Frosinone. 🔗 Sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Pisa a un passo dalla promozione: bastano 9 punti per la Serie A - Da una parte la nuda e cruda aritmetica, dall’altra la realtà dei numeri e delle statistiche messe insieme da inizio campionato. I calcoli ci dicono che al Pisa "bastano" 9 punti per stappare una bottiglia che è rimasta in frigo per 35 lunghissimi anni. Toccando quota 75 i nerazzurri sarebbero infatti irraggiungibili dalla truppa guidata da Luca D’Angelo, adesso ferma a 59 punti: se anche lo Spezia dovesse riuscire nell’impresa di conquistare l’intero bottino nelle ultime cinque gare, si fermerebbe a 74 punti. 🔗sport.quotidiano.net

Pisa stende il Cosenza 0-3. Nerazzurri in fuga per la serie A - Pisa, 29 marzo 2025 – “Vogliamo allungare il distacco” aveva dichiarato Inzaghi alla conferenza stampa della vigilia. E subito è stato accontentato. La sconfitta dello Spezia in casa con il Brescia e il successo del Pisa a Cosenza valgono il +8 in classifica rispetto ai liguri. Un margine di vantaggio sempre più considerevole a favore dei nerazzurri nella lotta al secondo posto, con sette partite rimaste da giocare. 🔗sport.quotidiano.net

Basket, in serie C il CUS Pisa cede il passo a Valdisieve come da pronostico - Pisa, 7 aprile 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, ormai retrocesso, nella penultima giornata del campionato di serie C. Opposti ad un Valdisieve già qualificato ai play-off ma intenzionato a scalare la griglia di partenza, agli uomini di Scocchera non è riuscito di ripetere la gara dell’andata, in cui, dopo una partenza diesel erano arrivati ad una sola lunghezza dai padroni di casa. 🔗sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Pisa a un passo dalla Serie A, nerazzurri pronti per la storia: “La partita più bella da giocare”; Frosinone all'esame Pisa. Nerazzurri ad un passo dalla Serie A; Pisa, Inzaghi è il re della Serie B: promozione a un passo, quando può arrivare l’ufficialità; Pisa a un passo dalla Serie A: piazza toscana in fibrillazione e social in tilt. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pisa a un passo dalla Serie A, nerazzurri pronti per la storia: “La partita più bella da giocare” - Oggi alle 15 la sfida con il Frosinone può valere la promozione: stadio tutto esaurito. Ciccio Lisi si esalta: “Siamo nel posto giusto al momento giusto. E sono pronto a festeggiare” ... 🔗sport.quotidiano.net

Pisa, la serie A è a un passo: nerazzurri corsari anche a Brescia - Brescia - Pisa 1-2 BRESCIA: Lezzerini, Dickmann, Papetti (62’ Bjarnason), Adorni, Calvani, Corrado, Galazzi (61’ Juric), Bertagnoli (24’ Besaggio), Bisoli, Nuamah (80’ Bianchi), Borrelli). A disp.: An ... 🔗msn.com

Pisa, Inzaghi è il re della Serie B: promozione a un passo, quando può arrivare l’ufficialità - Partiamo da un dato: il Pisa ha l`allenatore con la miglior media punti tra quelli in attività con almeno 50 panchine in Serie B. Eccolo lì ... 🔗msn.com