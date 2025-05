Piquè si toglie qualche sassolino sull’Inter | Nel 2010 il gol di Milito era in fuorigioco! Al ritorno ci annullarono una rete all’ultimo minuto che era regolare

Piquè, ex difensore del Barcellona, si è tolto qualche sassolino sulla doppia semifinale con l'Inter nel 2010. Le sue dichiarazioniIntervistato da Sky Sport, Gerard Piquè si è tolto qualche sassolino relativo alla doppia semifinale tra Barcellona e Inter di Champions League nel 2010. Le sue dichiarazioni.GOL Milito IN fuorigioco NEL 2010 – «Fu una semifinale un po' complicata, mi ricordo che dovemmo andare a Milano col pullman a causa del vulcano. A Milano perdemmo 3-1 però con un gol di Diego Milito segnato abbastanza chiaramente in fuorigioco, mentre al ritorno ci annullarono una rete all'ultimo minuto, quello di Bojan, che credo fosse regolare: fosse stata convalidato saremmo passati noi».

