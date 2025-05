Pioniere della ricerca scientifica | i Giardini San Domenico ricorderanno il prof Dino Amadori

Dino Dino Amadori. Nella toponomastica cittadina il nome del grande medico è stato assegnato alla nuova area verde antistante il complesso dei Musei San Domenico nella quale sono collocate due targhe che ne. 🔗 Forlitoday.it - "Pioniere della ricerca scientifica": i Giardini San Domenico ricorderanno il prof Dino Amadori Martedì 6 maggio, alle ore 12, avrà luogo la cerimonia di intitolazione del Giar. Nella toponomastica cittadina il nome del grande medico è stato assegnato alla nuova area verde antistante il complesso dei Musei Sannella quale sono collocate due targhe che ne. 🔗 Forlitoday.it

