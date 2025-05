Pioli deriso da un giornalista arabo dopo l’eliminazione dell’Al Nassr dalla Champions | è umiliante

Pioli è sotto tiro in Arabia Saudita dopo la clamorosa eliminazione dell'Al Nassr dalla Champions League asiatica: la squadra di Cristiano Ronaldo è stata fatta fuori in semifinale dai modesti giapponesi del Kawasaki Frontale. Tifosi e media chiedono l'esonero del tecnico italiano, che viene anche preso in giro in maniera umiliante in conferenza stampa. 🔗 Stefanoè sotto tiro in Arabia Sauditala clamorosa eliminazione dell'AlLeague asiatica: la squadra di Cristiano Ronaldo è stata fatta fuori in semifinale dai modesti giapponesi del Kawasaki Frontale. Tifosi e media chiedono l'esonero del tecnico italiano, che viene anche preso in giro in manierain conferenza stampa. 🔗 Fanpage.it

