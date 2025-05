Pioggia temporali e grandine dopo l’assaggio d’estate a Milano e in Lombardia | le previsioni meteo

Milano, 1 maggio 2025 – Nessuna illusione, non è ancora tempo d'estate. Nonostante questi ultimi giorni di sole e caldo a Milano e in Lombardia, la prossima settimana cambia tutto di nuovo: dopo l'anticiclone africano arriverà infatti un pericoloso break temporalesco con precipitazioni che potrebbero risultare anche intense e localmente accompagnate da grandine. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Il Primo Maggio Sabato 3 maggio Domenica 4 maggio Da lunedì 5 maggio Il Primo MaggioStando agli esperti di meteo.it, gli ultimi aggiornamenti confermano che l'anticiclone africano garantirà tempo bello per tutta la giornata di oggi, giovedì Primo Maggio, con tanto sole e temperature estive. Milano - 270207 - CALDO E IL SOLE IN CITTA - FOTO MARMORINONEWPRESS PER NEGRI GALLIANI NERI BOSIA Sabato 3 maggioNel fine settimana si profilano i primi segnali di cambiamento.

