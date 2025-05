Pioggia di ricorsi Dopo l’autovelox T-Red nella bufera

l’autovelox di Gambolò, rimosso ormai da mesi, sta diventando un vero incubo. Ma a parti invertite. Non più per gli automobilisti, costretti a percorrere il tratto urbano della provinciale 183, rettilineo e probabilmente quello più largo in assoluto, mantenendosi sotto i 50 chilometri orari, ma per Prefettura e giudice di pace che sono stati sommersi dai ricorsi dei multati, migliaia in pochi mesi, molti capaci di incappare nelle sanzioni più volte nell’arco della stessa giornata. La scelta, difesa dal sindaco Antonio Costantino, era stata compiuta per rendere la strada più sicura anche in considerazione del fatto che, proprio per la sua conformazione, è stata spesso teatro di incidenti anche gravi. In questo l’obiettivo è stato raggiunto perché non si è più registrato un sinistro. Ma il grave disagio degli utenti è rimasto siano a quando il dispositivo è stato rimosso. 🔗 Ilgiorno.it - Pioggia di ricorsi. Dopo l’autovelox. T-Red nella bufera di Gambolò, rimosso ormai da mesi, sta diventando un vero incubo. Ma a parti invertite. Non più per gli automobilisti, costretti a percorrere il tratto urbano della provinciale 183, rettilineo e probabilmente quello più largo in assoluto, mantenendosi sotto i 50 chilometri orari, ma per Prefettura e giudice di pace che sono stati sommersi daidei multati, migliaia in pochi mesi, molti capaci di incappare nelle sanzioni più volte nell’arco della stessa giornata. La scelta, difesa dal sindaco Antonio Costantino, era stata compiuta per rendere la strada più sicura anche in considerazione del fatto che, proprio per la sua conformazione, è stata spesso teatro di incidenti anche gravi. In questo l’obiettivo è stato raggiunto perché non si è più registrato un sinistro. Ma il grave disagio degli utenti è rimasto siano a quando il dispositivo è stato rimosso. 🔗 Ilgiorno.it

