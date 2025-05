Pio Esposito Inter un club di Serie A segue il classe 2005? Oggi uno scout lo ha osservato in Spezia Salernitana

Esposito Inter, un club di Serie A segue il classe 2005? Oggi uno scout lo ha osservato in Spezia Salernitana, match di Serie B

Tra i tanti nomi dal quale l'Inter sarà felice di ripartire c'è anche quello di Pio Esposito, attaccante classe 2005, che ha appena rinnovato con il club nerazzurro fino al 2030. Il ragazzo sta concludendo la sua stagione in prestito allo Spezia, ma potrebbe essere finito nel mirino di un club di Serie A. Ecco cosa riporta Nicolò Schira.

Excl. – A #Parma's scout is today at Picco Stadium to watch the game between Spezia and Salernitana to monitore #Inter's striker Pio #Esposito (born in 2005). Parma are Interested in him for a loan. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2025

Escl. – Uno scout di #Parma è Oggi allo Stadio Picco per assistere alla partita tra Spezia e Salernitana per monitorare l'attaccante di #Inter Pio #Esposito (classe 2005).

