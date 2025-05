Pio Esposito gradito in Serie A Inter ascolta a una sola condizione!

Esposito sta disputando una stagione di livello primario con lo Spezia in Serie B: le sue estimatrici non sono poche, con l'Inter che pone una condizione per sedersi al tavolo.InterESSE TANGIBILE – Francesco Pio Esposito ha dimostrato, con l'annata in maglia Spezia in Serie Cadetta, di essere uno dei patrimoni su cui l'Inter può provare a costruire il suo futuro. Con la consapevolezza di quanto possa essere centrale nella squadra dei prossimi anni, la società nerazzurra non contempla minimamente la possibilità di privarsene a titolo definitivo. Ecco che, qualsiasi squadra Interessata al calciatore italiano, dovrà necessariamente assumere questo concetto come punto di partenza delle trattativa col club meneghino.Pio Esposito sul taccuino del Parma: la prima mossa e gli scenari in casa InterPRIMO PASSO – Sulle tracce del calciatore italiano si è mosso anche il Parma, che si è attivato con i propri rappresentanti per acquisire nuove informazioni sul suo conto.

