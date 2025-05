Pil i funerali prematuri dell' Aquila americana

della produzione è stato innescato da un esponenziale aumento delle importazioni (+41,3%) e da un rallentamento della spesa federale. 🔗 Liberoquotidiano.it - Pil, i funerali prematuri dell'Aquila americana Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali con un mandato chiaro degli elettori: controllare l’inflazione e aumentare il reddito degli americani. Sta realizzando questo piano? No, perché si è concentrato in un forcing sui dazi che è un ciclopico azzardo, la Casa Bianca vuole riprogrammare la macchina del commercio mondiale e non si può fare senza provocare uno shock nel sistema. Trump e i suoi consiglieri hanno tirato dritto, pensano che il gioco alla fine girerà a vantaggio dll’America, la domanda è per quanto tempo potrà reggere la tensione economico -finanziaria. Ieri sono arrivate alcune indicazioni utili per leggere lo scenario: i dati del Prodotto interno lordo del primo trimestre in America sono negativi (-0,3%) ma attenzione, l’economia degli Stati Uniti in realtà è (per ora) in buona salute, perché il rossoa produzione è stato innescato da un esponenziale aumentoe importazioni (+41,3%) e da un rallentamentoa spesa federale. 🔗 Liberoquotidiano.it

Pil, export, hi-tech vecchi modelli in crisi e la crescita dell?Italia - Il mainstream economico che ha dominato il mondo negli ultimi tre decenni, cioè l?insieme delle opinioni prevalenti in economia, è stato spazzato via in un sol colpo...

