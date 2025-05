Pieve Santo Stefano tragico scontro tra camper e moto sull’E45 | un morto e un ferito grave

Pieve Santo Stefano, in provincia di ArezzoUn gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 1° maggio, lungo la strada statale 3bis Tiberina (E45), nei pressi di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.Dinamica ancora da chiarireL'incidente ha coinvolto un camper e una moto, entrati in collisione in un tratto stradale dove la carreggiata era temporaneamente a doppio senso di marcia a causa di lavori in corso. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.Il bilancio: un morto e un ferito graveA seguito dello scontro, una persona ha perso la vita mentre un'altra è rimasta gravemente ferita. Quest'ultima è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso 2 all'ospedale di Siena.Interventi immediati sul postoSul luogo del tragico evento sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale Anas, per gestire l'emergenza e regolare il traffico.

Tragico incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano: muore un motociclista nello scontro con un camper - Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 3bis “Tiberina” (E45), all’altezza del km 157 nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Nello scontro, che ha coinvolto un camper e un motociclo, ha perso la vita una persona. L’incidente è avvenuto in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata per via di lavori in corso. 🔗lortica.it

Moto contro camper: tragico incidente a Pieve Santo Stefano, un morto - Pieve Santo Stefano (Arezzo), 1 maggio 2025 – Tragedia sulla strada statale E45 Tiberina nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 maggio. Un uomo ha perso la vita nello scontro con un camper. La strada ha subito una chiusura temporanea in entrambe le direzioni nei pressi di Pieve Santo Stefano, al chilometro 157 nella provincia di Arezzo. L'incidente, attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause, ha visto coinvolti un camper e una motocicletta lungo un tratto in cui, a causa di lavori, la viabilità è consentita in doppio senso di marcia su una sola carreggiata. 🔗lanazione.it

