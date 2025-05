Pieve di Teco incidente sulla Variante della Statale 28 | grave un 67enne Strada riaperta

Pieve di Teco – A causa di un incidente, Anas ha chiuso dalle 15.30 alle 17.30 un tratto della SS 28"Variante di Pieve di Teco" nel territorio comunale di Pieve di Teco.

Pieve di Teco, incidente sulla Variante della Statale 28. Strada temporaneamente chiusa - Pieve di Teco – A causa di un incidente, Anas ha chiuso provvisoriamente un tratto della SS 28"Variante di Pieve di Teco" nel territorio comunale di Pieve di Teco, in provincia d’ Imperia. 🔗ilsecoloxix.it

Schianto in moto sulla statale a Pieve di Teco, gravissimo un 66enne - Grave incidente sulla strada statale 28 a Pieve di Teco nell'imperiese. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo di 66 è caduto dalla sua moto all'interno di una galleria lungo la strada. Nell ... 🔗primocanale.it

Motociclista grave dopo una caduta in galleria a Pieve di Teco (IM), chiuso un tratto della Statale 28 - L’uomo, 66 anni, trasportato in elicottero al Santa Corona in codice rosso; traffico deviato su viabilità alternativa ... 🔗telenord.it