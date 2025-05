Pierpaolo Bombardieri chiede interventi legislativi per la sicurezza sul lavoro

sicurezza e che il confronto con il governo partirà giovedì 8 maggio. Questa volta abbiamo solo l'annuncio: è già un passo avanti. Ma non è solo una questione di soldi, servono interventi legislativi per fermare gli appalti a cascata e le gare al massimo ribasso. E' lì che avvengono gli incidenti mortali". E' l'appello lanciato dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco di Montemurlo (Prato) per il Primo maggio dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro, chiedendo anche "più ispettori e controlli"."Non possiamo accettare che accada tutto questo in un Paese civile", con "500mila incidenti sul lavoro e più di mille morti l'anno", rimarca Bombardieri. 🔗 Quotidiano.net

Pierpaolo Bombardieri: "La nostra mobilitazione non si è mai fermata, la gente continua a soffrire" - La nostra mobilitazione non si è mai fermata, la gente continua a soffrire". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, oggi a Firenze, parlando con i giornalisti a margine dei lavori del consiglio regionale del sindacato. "Noi la mobilitazione la stiamo continuando - ha... 🔗parmatoday.it

Gli effetti dei dazi Usa. Il comparto della moda è sotto minaccia e chiede interventi forti - EMPOLESE ValdelsaNel settore della moda, e più in generale nell’economia, non mancano i problemi, a cominciare dalle difficoltà nell’export. Questa è la realtà con cui si trova a fare i conti, insieme ai suoi colleghi imprenditori, il presidente nazionale di Federmoda-Cna, Marco Landi, dell’omonima confezione empolese di via Fabiani. Se il gran parlare di dazi sulle esportazioni da parte del nuovo inquilino della Casa Bianca diventerà pericolosamente concreto, le condizioni non potranno che diventare più difficili. 🔗lanazione.it

Il Nursind chiede interventi sul parcheggio dell'ospedale di Penne: "Con il cantiere troppe criticità" - Allarme parcheggi all’ospedale di Penne in vista dell’avvio dei lavori nell’ambito della ristrutturazione del presidio. A lanciarlo è la segreteria territoriale del Nursind raccogliendo la preoccupazione, fa sapere, della dirigente aziendale del sindacato Roberta Pomponio che delle criticità che... 🔗ilpescara.it

