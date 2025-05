Pierina Paganelli Valeria Bartolucci denuncia il crollo di Louis Dassilva | ‘Vuole arrendersi’

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva — in carcere con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli — ha lanciato un appello pubblico durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, parlando delle precarie condizioni psicofisiche del marito. Valeria Bartolucci a Ore 14: ‘Mi ha chiesto di chiedere perdono ai suoi figli’“Louis mi ha chiesto di chiedere perdono ai suoi figli, non vuole più vedere né sentire nessuno”, ha dichiarato, aggiungendo che l’uomo che ha intrapreso uno sciopero della fame e della sete “ha espresso la volontà di arrendersi”. Valeria Bartolucci ha duramente criticato l’ordinanza del Gip, definendo “un insulto alla mia intelligenza” la valutazione secondo cui non sarebbe credibile. Secondo lei, Dassilva è esausto, demoralizzato e senza più la forza di combattere per dimostrare la propria innocenza: “Tutto quello che fa gli si ritorce contro”. 🔗 Notizieaudaci.it - Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci denuncia il crollo di Louis Dassilva: ‘Vuole arrendersi’ , moglie di— in carcere con l’accusa di aver ucciso— ha lanciato un appello pubblico durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, parlando delle precarie condizioni psicofisiche del marito.a Ore 14: ‘Mi ha chiesto di chiedere perdono ai suoi figli’“mi ha chiesto di chiedere perdono ai suoi figli, non vuole più vedere né sentire nessuno”, ha dichiarato, aggiungendo che l’uomo che ha intrapreso uno sciopero della fame e della sete “ha espresso la volontà di arrendersi”.ha duramente criticato l’ordinanza del Gip, definendo “un insulto alla mia intelligenza” la valutazione secondo cui non sarebbe credibile. Secondo lei,è esausto, demoralizzato e senza più la forza di combattere per dimostrare la propria innocenza: “Tutto quello che fa gli si ritorce contro”. 🔗 Notizieaudaci.it

Se ne parla anche su altri siti

Pierina Paganelli, intercettazioni choc tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva - Quarto Grado stasera, caso di Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci copre Louis? Nella puntata di Quarto Grado stasera, venerdì 4 aprile 2025, Gianluigi Nuzzi torna ad occuparsi del caso di Pierina Paganelli. Dopo l'amore segreto, proseguono i conflitti tra i due ex amanti: Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Nei giorni scorsi, la nuora della vittima, è stata ascoltata recentemente in tribunale e continua a puntare il dito proprio contro Dassilva. 🔗tvpertutti.it

Omicidio di Pierina Paganelli, lo sfogo choc di Roberta Bruzzone su Valeria Bartolucci: "Rischia la vita" - Valeria Bartolucci "rischia la vita", secondo Roberta Bruzzone: la criminologa si sfoga sulla pressione mediatica dopo l'omicidio di Pierina Paganelli 🔗notizie.virgilio.it

Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci al marito Louis Dassilva: “Il Dna non è il tuo”. La reazione di lui - Le intercettazioni inedite depositate dalla Procura tra Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli: "È arrivato il Dna, non è tuo". Lui sorride, poi piange.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva: «Molto dimagrito, vuole arrendersi. Mi ha detto di chiedere perdono; Valeria Bartolucci torna all'attacco di Barzan: Le Iene hanno scoperto la polvere sotto al tappeto; Omicidio Paganelli, “SEI UNA SGUALDRINA” guerra tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi: “Non ce l’ho con te perché ti sei sco*ata mio marito Louis”. L’accusa: “Non era Dassilva a dire che sarebbe stato bene il giorno che Pierina fosse scomparsa, ma tu; Pierina, trema l’alibi di Dassilva. Valeria intercettata: “Non so se ero sveglia a quell’ora”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva: «Molto dimagrito, vuole arrendersi. Mi ha detto di chiedere perdono ai figli» - Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, in carcere accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, intervistata dalla trasmissione Ore 14 in onda su Rai 2 condotta da ... 🔗msn.com

Caso Pierina, Dassilva prosegue sciopero della fame: la moglie Valeria, “Condizioni preoccupanti” - Louis Dassilva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, sta protestando con uno sciopero della fame e sete ... 🔗altarimini.it

Pierina Paganelli, Valeria disperata per Dassilva/ “Louis non mangia e non beve più, è crollato!” - Pierina Paganelli, il caso ad Ore 14: la moglie Valeria, preoccupata per lo sciopero della fame di Dassilva, critica le indagini ... 🔗ilsussidiario.net