Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 1 maggio 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 1 maggio 2025Questa sera, giovedì 1 maggio 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l'analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 1 maggio 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.anticipazioni e ospitiI 100 giorni di Donald Trump. La guerra in Ucraina e la guerra dei dazi. Il Primo maggio del Governo Meloni tra bassi salari e sfruttamento del lavoro. Il Conclave. Il nuovo volto della Chiesa sarà in continuità col Papato di Francesco o in restaurazione? Questi alcuni temi della puntata in onda oggi. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; l'ex Presidente del Consiglio Mario Monti; Michele Serra; il politologo Vittorio Emanuele Parsi; il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi; l'economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; l'economista dell'Università Bocconi di Milano Tito Boeri e la storica dell'Università di Roma Tor Vergata Michela Ponzani.

