Piazza San Giovanni si riempie sotto il sole | al via il Concertone del Primo Maggio

Primo Maggio a Roma. L'attesa è alle stelle: l'inizio ufficiale è fissato per le ore 14, ma già da stamattina Piazza San Giovanni in Laterano è gremita di spettatori in arrivo da tutta Italia. Nonostante il gran caldo che oggi sta interessando la Capitale, in tanti stanno affollando la Piazza per assicurarsi un posto sotto al palco.Il palco è stato collaudato proprio pochi minuti fa con l'ultimo soundcheck di Achille Lauro, preceduto da quelli di Shablo e Ghali. Gli altri artisti hanno effettuato le prove nella giornata di ieri, in un clima di grande entusiasmo.L'edizione di quest'anno segna un ritorno simbolico e atteso: dopo mesi di lavori di riqualificazione, Piazza San Giovanni torna a fare da cornice al tradizionale Concertone promosso da Cgil, Cisl e Uil.

