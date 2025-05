Piazza di spaccio nel carcere | una condanna e 3 assoluzioni in Appello

condanna e 3 assoluzioni. È quanto disposto dalla prima sezione della Corte di Appello di Napoli, presieduta da Giovanni Carbone, nei confronti di 4 persone coinvolte nell'inchiesta della Dda sulle piazze di spaccio gestite dai detenuti con il placet degli agenti della polizia penitenziaria. 🔗 Casertanews.it - Piazza di spaccio nel carcere: una condanna e 3 assoluzioni in Appello Unae 3. È quanto disposto dalla prima sezione della Corte didi Napoli, presieduta da Giovanni Carbone, nei confronti di 4 persone coinvolte nell'inchiesta della Dda sulle piazze digestite dai detenuti con il placet degli agenti della polizia penitenziaria. 🔗 Casertanews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scacco ai clan, 27 arresti. Piazza di spaccio nel carcere casertano - Scacco ai clan Ferretti e Cipolletta, attivi nella zona di Pomigliano d’Arco e aree limitrofe. Questa mattina i carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione... 🔗casertanews.it

Spaccio di droga, quarantenne torna in carcere dopo una condanna definitiva - I Carabinieri di Paliano coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 48enne del luogo già noto alle cronache giudiziarie. I Carabinieri dopo averlo rintracciato lo hanno condotto in... 🔗frosinonetoday.it

Piazza di spaccio 'homemade': 38enne lascia il carcere dopo 2 giorni - Arriva la svolta per la 38enne di Maddaloni arrestata dalla polizia nei giorni scorsi per spaccio di droga. Il giudice Rossi, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha accolto l'istanza del difensore, l'avvocato Giuseppe Foglia, e disposto la misura degli arresti domiciliari. La donna ha così... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

Piazza di spaccio nel carcere: una condanna e 3 assoluzioni in Appello; Oltre cento anni di carcere alla maxi banda dello spaccio; Livorno, deve scontare un anno di carcere per spaccio e viene sorpreso con la droga in piazza della Repubblica: arrestato; Omicidi e faide mafiose: nove condanne fino a vent'anni di carcere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Salerno, droga e cellulari a Fuorni: chieste pene fino a 16 anni, tra gli imputati un agente - Era stata creata una vera e propria «piazza» di spaccio all’interno del carcere a Fuorni con lo stabile «asservimento dell’agente penitenziario Francesco Giugliano ... 🔗ilmattino.it

Catania, trasforma il proprio negozio di alimentari in piazza di spaccio: arrestato 39enne - Un 39enne mauriziano con precedenti penali, ha trasformato il suo negozio di cibo e bevande in una piazza di spaccio. 🔗newsicilia.it

Altavilla, piazza di spaccio gestita dal carcere: gli indagati si avvalgono della facoltà di non rispondere - L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino, si inserisce nell’ambito di un’indagine avviata nel marzo 2022, che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio attiva ... 🔗corriereirpinia.it