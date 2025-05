Piantedosi | Profondo dolore per la morte dei vigili del fuoco in Abruzzo

vigili del fuoco in provincia di Chieti. La notizia mi addolora profondamente. Ai loro familiari, ai colleghi e a tutto il Corpo dei vigili del fuoco va la mia più sincera vicinanza e gratitudine per il valore umano e professionale che hanno sempre rappresentato”.E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (foto) a proposito della morte di due vigili del fuoco in Abruzzo.L'articolo Piantedosi: “Profondo dolore per la morte dei vigili del fuoco in Abruzzo” L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it - Piantedosi: “Profondo dolore per la morte dei vigili del fuoco in Abruzzo” ROMA – “Oggi piangiamo la tragica scomparsa di duedelin provincia di Chieti. La notizia mi addolora profondamente. Ai loro familiari, ai colleghi e a tutto il Corpo deidelva la mia più sincera vicinanza e gratitudine per il valore umano e professionale che hanno sempre rappresentato”.E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo(foto) a proposito delladi duedelin.L'articolo: “per ladeidelin” L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it

Approfondimenti da altre fonti

Profondo dolore per la tragica morte di Gianluigi, deceduto otto mesi dopo l'aggressione - Con profondo dolore e indignazione, l'Unione Sindacale di Base commenta la tragica scomparsa di Gianluigi Esposito,operatore ecologico iscritto al sindacato Usb, vittima di un'aggressione sul luogo di lavoro mentre, con la dedizione di sempre, svolgeva le sue mansioni. Il netturbino 56enne di... 🔗foggiatoday.it

“Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco”: il video - “Alle 9.47 di questa mattina, sua eminenza, il Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco”, spiega con una nota il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Ecco il video dell’annuncio: “Carissimi... 🔗ternitoday.it

Papa Francesco morto, le prime reazioni dei pellegrini: “Profondo dolore, è stato un innovatore” – Video - “Ho appreso la notizia con profondo dolore“, “è stato un Papa umile e con una comunicazione ‘calda’, diversa da quella del predecessore”, “è stato un innovatore, speriamo che chi prenderà il suo posto lo sarà altrettanto”. Sono alcune delle impressioni raccolte a caldo subito dopo la notizia della morte di Papa Francesco, questa mattina, proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Bergoglio ha espresso la propria volontà di farsi seppellire. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni commossa al Tg1: Ci mancherà. Mattarella: Grave vuoto. Proposti tre giorni di lutto nazionale; Morte Papa, le reazioni; Vaticano: è morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni; Muore Papa Francesco, le reazioni del mondo. Meloni: «Ci ha lasciato un grande pastore». Mattarella: «Esempio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Esce fuori strada in bici a Roscigno e sbatte contro un albero, dolore per la morte del 19enne Ebrima - A Roscigno un 19enne è uscito fuori strada in bici ed è morto dopo uno scontro con un albero: Ebrima Jatta era ospite di un centro di accoglienza ... 🔗virgilio.it