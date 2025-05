Piano Freddo Un riparo a 150 persone

persone senza fissa dimora, quella di ieri è stata l'ultima notte trascorsa al riparo: il Piano Freddo, iniziato il 1° dicembre 2024 e durato 172 giorni, ha accolto circa 150 persone che non avrebbero altrimenti trovato riparo nei dormitori e nelle strutture permanenti.Un intervento che nei mesi invernali si aggiunge all'assistenza già attiva in città, garantito dalla collaborazione tra le realtà appartenenti a Vicini di Strada, l'Ufficio di Piano dell'Ambito, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Como. Le presenze uniche nel dormitorio invernale di via Borgovico sono state 77, a cui si aggiungono le persone accolte nell'ambito del Progetto Betlemme promosso da Fondazione Caritas, che sono state 27, tra cui 5 donne, in 12 parrocchie della Diocesi. Sempre all'interno del Piano Freddo, altre 4 persone sono state inserite alla "Piccola Casa Federico Ozanam", e 41 al dormitorio di via Napoleona, di cui 7 donne, che ha ampliato i posti letto.

Temperatura e picco, prorogato il Piano freddo: accoglienza garantita per 40 senza fissa dimora - La primavera sembrava alle porte, ma nelle ultime ore il freddo è tornato a farsi sentire e così il Comune di Pescara ha deciso di prorogare l'accoglienza dei senza fissa dimora prorogando il Piano freddo al 31 marzo 2025. Su indicazione del sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale alle... 🔗ilpescara.it

Riarmo Ue bocciato, perché è crollato il piano di von der Leyen da 150 miliardi - Il Parlamento europeo ha bocciato in sede giuridica la proposta della Commissione Ue di creare un fondo di prestiti da 150 miliardi per il riarmo comune?. La commissione Affari giuridici (Juri) ha ritenuto non ammissibile l’uso dell’art.122 del Trattato (procedura d’urgenza) per accelerare l’iter senza voto dell’Europarlamento?. Il piano ReArm Europe presentato a marzo da Ursula von der Leyen, basato su cinque pilastri per mobilitare investimenti su larga scala nella difesa, rischia ora di arenarsi. 🔗quifinanza.it

Berlino e Bruxelles accelerano, Giorgetti frena: “Sul piano di riarmo serve sangue freddo e ragionare” - Berlino e Bruxelles accelerano, Giorgetti frena. Sul riarmo europeo, a parte gli aiuti all’Ucraina che non sono in discussione, il ministro dell’Economia italiano afferma che “altra cosa è la difesa e sicurezza europea che implica un programma ragionato meditato di investimenti in infrastrutture militari che abbiano un senso, e non fatto in fretta e furia senza una logica. Ricordo che per comprare un drone o un missile supersonico, non si va al supermercato, ci vogliono investimenti pluriennali”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Como: “Oggi sarà per molti senza dimora l’ultima notte trascorsa al riparo. Servono posti letto tutto l’anno” - Pubblichiamo interamente e senza interventi un’ampia e importante riflessione di Vicini di Strada sul tema dormitorio: Oggi sarà per molte persone senza dimora l’ultima notte trascorsa al riparo: il P ... 🔗comozero.it

Piano Freddo, un bilancio di rilevanza sociale in città - Oggi, mercoledì 30 aprile, sarà per molte persone senza dimora l'ultima notte trascorsa al riparo: il Piano Freddo, che si è esteso per 172 notti, a partire dal primo dicembre 2024, ha permesso di acc ... 🔗primacomo.it