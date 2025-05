Pezzi il teatro che cura | in scena al Cilea lo spettacolo verità dei ragazzi del Cereso

teatro comunale Francesco Cilea con l’audacia di chi ha scelto di mettersi in gioco, con le mani tremanti e gli occhi pieni di vita. Non attori di professione, ma persone vere, giovani, studenti e ospiti del Centro reggino di solidarietà – Cereso, che hanno trasformato. 🔗 Reggiotoday.it - "Pezzi", il teatro che cura: in scena al Cilea lo spettacolo verità dei ragazzi del Cereso Sono saliti sul palco delcomunale Francescocon l’audacia di chi ha scelto di mettersi in gioco, con le mani tremanti e gli occhi pieni di vita. Non attori di professione, ma persone vere, giovani, studenti e ospiti del Centro reggino di solidarietà –, che hanno trasformato. 🔗 Reggiotoday.it

