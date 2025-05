Petitti possibile vice regionale | Con Tosiani per un partito unito

Tosiani – candidato alla riconferma come segretario regionale del Pd dell’Emilia-Romagna – ha annunciato l’intenzione di nominare Emma Petitti come vice segretaria regionale in caso di vittoria congressuale. Un’indicazione chiara, che rilancia il ruolo della consigliera regionale riminese all’interno della squadra democratica.Petitti ha accolto con emozione la proposta, sottolineando l’importanza di questa fase congressuale come momento di rilancio e ricostruzione. "Sono grata per la fiducia espressa da Luigi Tosiani – ha dichiarato – e affronterò questo percorso con spirito di responsabilità. Il nostro obiettivo è rafforzare il Pd, promuovendo il pluralismo e l’unità, ampliando la partecipazione e mettendo al centro temi cruciali come lavoro, diritti, ambiente, pace e giustizia sociale". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Petitti possibile vice regionale: "Con Tosiani per un partito unito" Un’investitura che ha il sapore della fiducia e della visione condivisa. Ieri mattina, a Forlì, durante un incontro con la segretaria nazionale Elly Schlein, Luigi– candidato alla riconferma come segretariodel Pd dell’Emilia-Romagna – ha annunciato l’intenzione di nominare Emmacomesegretariain caso di vittoria congressuale. Un’indicazione chiara, che rilancia il ruolo della consiglierariminese all’interno della squadra democratica.ha accolto con emozione la proposta, sottolineando l’importanza di questa fase congressuale come momento di rilancio e ricostruzione. "Sono grata per la fiducia espressa da Luigi– ha dichiarato – e affronterò questo percorso con spirito di responsabilità. Il nostro obiettivo è rafforzare il Pd, promuovendo il pluralismo e l’unità, ampliando la partecipazione e mettendo al centro temi cruciali come lavoro, diritti, ambiente, pace e giustizia sociale". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

