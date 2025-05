Perugia Vigili del Fuoco Francesco Pedini si congeda con onore | 35 anni di servizio e dedizione

Francesco Pedini, che ha raggiunto il limite di età. Una data simbolica, proprio in occasione della Festa dei Lavoratori, che celebra non solo il suo contributo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche la sua dedizione e passione che hanno caratterizzato una carriera lunga 35 anni.Francesco, che ha iniziato la sua carriera nel mese di aprile del 1990, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del corpo, da Capo Squadra a Capo Reparto. Nell’ultimo periodo, ha ricoperto l’importante incarico di Capoturno Provinciale, un ruolo che richiede una profonda competenza tecnica e una grande capacità nella gestione delle risorse umane. Con il suo equilibrio e la sua lungimiranza, ha saputo affrontare le sfide quotidiane, diventando un punto di riferimento per tutti i colleghi. 🔗 Laprimapagina.it - Perugia. Vigili del Fuoco, Francesco Pedini si congeda con onore: 35 anni di servizio e dedizione La Direzione Centrale per le Risorse Umane annuncia oggi, 1° maggio 2025, il collocamento a riposo del Capo Reparto Esperto, che ha raggiunto il limite di età. Una data simbolica, proprio in occasione della Festa dei Lavoratori, che celebra non solo il suo contributo al Corpo Nazionale deidel, ma anche la suae passione che hanno caratterizzato una carriera lunga 35, che ha iniziato la sua carriera nel mese di aprile del 1990, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del corpo, da Capo Squadra a Capo Reparto. Nell’ultimo periodo, ha ricoperto l’importante incarico di Capoturno Provinciale, un ruolo che richiede una profonda competenza tecnica e una grande capacità nella gestione delle risorse umane. Con il suo equilibrio e la sua lungimiranza, ha saputo affrontare le sfide quotidiane, diventando un punto di riferimento per tutti i colleghi. 🔗 Laprimapagina.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perugia, i vigili del fuoco riparano l'antenna per le comunicazioni sul Monte Tezio - I vigili del fuoco del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale di Perugia e quelli del nucleo telecomunicazioni di Spoleto hanno portato a termine un delicato intervento sul Monte Tezio. L'operazione ha riguardato la sostituzione di un'antenna di comunicazione in dotazione al Comando dei vigili del... 🔗perugiatoday.it

Addestramento in quota per il Nucleo SAF dei Vigili del Fuoco di Perugia sul Monte Tezio - Il personale del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco di Perugia ha svolto un’intensa sessione di addestramento sulla parete Bellucci del Monte Tezio, uno scenario naturale d’eccezione con affaccio panoramico sul Lago Trasimeno. L’attività formativa ha avuto l’obiettivo di perfezionare le tecniche di intervento in ambienti impervi e montani, competenze indispensabili per garantire operazioni di soccorso tempestive, efficaci e in massima sicurezza. 🔗laprimapagina.it

Al via il corso per Vigili del Fuoco Volontari a Perugia - È iniziato oggi, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, il corso di formazione per allievi Vigili del Fuoco Volontari. I partecipanti andranno a rinforzare i Distaccamenti Volontari di Città della Pieve, Castiglione del Lago, Sellano e della Valnerina. Il programma prevede oltre 120 ore di formazione, alternando lezioni teoriche in aula e addestramenti pratici sul campo. Durante la giornata inaugurale, i 33 allievi e allieve hanno indossato per la prima volta l’uniforme operativa e appreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, fondamentali per garantire ... 🔗laprimapagina.it

Se ne parla anche su altri siti

Visita al Comando dei Vigili del fuoco di Perugia; Vigili del Fuoco, il comandante Francesco Pascuzzi va in pensione; Vescovo di Perugia: 'Papa Francesco al suo posto fino all'ultimo giorno'; Prisco visita il comando dei vigili del fuoco di Perugia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Prisco visita il comando dei vigili del fuoco di Perugia - Il sottosegretario al ministero dell'Interno con delega ai vigili del fuoco, Emanuele Prisco, accompagnato dal capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, e dal Prefetto di Perugia, F ... 🔗ansa.it

Perugia: uomo trovato senza vita nelle acque del Tevere - Tragico ritrovamento nella mattinata di mercoledì, intorno alle ore 10.45 – come riferiscono i vigili del fuoco – nelle acque del fiume Tevere in zona Ponte Valleceppi (Perugia), a pochi passi dalla c ... 🔗informazione.it

Il Sottosegretario Prisco in visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia: riconoscimento agli operatori impegnati nell’incendio di Umbertide - Nella giornata di martedì 22 aprile, il Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco, On. Emanuele Prisco, ha fatto visita al Comando dei Vigili ... 🔗laprimapagina.it