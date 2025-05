Perugia ultraleggero cade su capannone | un morto e un ferito

ultraleggero su cui si trovava è precipitato questo pomeriggio su un capannone industriale a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. Sul velivolo era presente anche un'altra persona, rimasta ferita. A intervenire sono stati i vigili del fuoco. — (Adnkronos) – Una persona è morta dopo che l'su cui si trovava è precipitato questo pomeriggio su unindustriale a Castel Ritaldi, in provincia di. Sul velivolo era presente anche un'altra persona, rimasta ferita. A intervenire sono stati i vigili del fuoco. — [email protected] (Web Info) 🔗 Periodicodaily.com

Cade velivolo leggero su un capannone industriale a Castel Ritaldi (Perugia): un morto - Una persona è morta in un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo leggero, in Umbria. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno – che ne danno notizia sono intervenute in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. Secondo le prime informazioni, l’aeromobile è precipitato all’interno di un capannone industriale di un’azienda che produce materiali medicali. A bordo del velivolo si trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l’altro è riuscito ad abbandonare l’aereo in volo prima dell’impatto ed è stato soccorso. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pavia, cade ultraleggero a Sannazzaro de’ Burgondi: morto 67enne - Un ultraleggero è precipitato a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia. Morto il pilota, un uomo di 67 anni, trovato dai soccorritori giunti sul luogo dell’impatto all’interno dell’abitacolo privo di vita. L’ultraleggero è precipitato in una zona agricola, poco distante dal centro abitato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Pavia, i carabinieri di Voghera per le indagini del caso. 🔗lapresse.it

Ultraleggero cade in un campo: morto il pilota - Un ultraleggero è precipitato domenica mattina a Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia. Come riporta MonzaToday, nell'incidente è morto il pilota, un uomo di 67 anni, trovato senza vita dai soccorsi all'interno del velivolo. L'uomo, secondo quanto al momento emerso, abitava in Brianza... 🔗milanotoday.it

